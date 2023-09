Scicli: droga in casa, arrestato un uomo di 47 anni

E’ stato arrestato a Scicli un uomo di 47 anni, disoccupato e con precedenti penali, accusato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

LA DROGA E’ STATA TROVATA IN CASA

Dopo aver eseguito una perquisizione personale e domiciliare in casa, i Carabinieri hanno scoperto che l’uomo era in possesso di quasi 50 grammi di hashish, 1 flacone di metadone, 2 bilancini di precisione e altro materiale che poteva essere utilizzato per confezionare sostanze stupefacenti. Inoltre, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina vietato che teneva nella tasca dei pantaloni. Tutti gli oggetti e le sostanze stupefacenti rinvenuti sono stati sequestrati dai militari.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.