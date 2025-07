Scicli: Concetto Drago compie 104 anni. La grande longevità dell’uomo che nella sua vita incarnò i valori della sinistra

Il compleanno per i suoi 104 anni è stato festeggiato ieri sera in una ricca cornice fatta di figli, nipoti, parenti ed amici. E’ lui, Concetto Drago, nato il 29 luglio 1921 che può raccontare tanto di Scicli e della storia della città e della comunità stessa. E’ lui che ha conosciuto di persona lo scrittore Elio Vittorini, è lui che ha partecipato all’occupazione del Circolo dei Cavalieri nel secondo dopoguerra diventato poi Camera del lavoro ed oggi set della fiction televisiva del commissario Montalbano, è lui che conosce il “vissuto” dell’agglomerato troglotido di Chiafura abitato fino agli anni Sessanta del secolo scorso.

Lo scrittore Elio Vittorini lo ebbe al suo fianco proprio nel visitare le grotte di Chiafura ed incontrare i suoi abitanti e gli fu grato tanto che gli inviò il suo libro “Conversazione in Sicilia” con tanto di dedica. Quella edizione del libro conteneva le foto scattate a Scicli, su indicazione dello stesso Vittorini, dal fotografo Luigi Crocenzi. Concetto Drago oggi è vedovo, padre di due figli; i suoi ricordi spaziano dal suo lavoro in campagna alla sua emigrazione in Sudamerica. La sua vita rappresenta un esempio di come micro e macro storia possano intersecarsi a volte in maniera commovente. Alla festa di ieri sera gli auguri del sindaco Mario Marino, accompagnato dalla presidente del consiglio Desirè Ficili, che gli ha consegnato la targa a nome dell’amministrazione comunale di Scicli.

