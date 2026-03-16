Scicli celebra la Pace: oltre 100 studenti in mostra a Palazzo Spadaro fino al 10 aprile

I loro lavori rimarranno in mostra fino al 10 aprile a palazzo Spadaro dove l’iniziativa mondiale viene ospitata in riga a quanto si sta registrando a livello internazionale. “Realizzare dei poster sulla pace offre ai giovani di tutto il mondo la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace tramite l’arte e la creatività, specie in questo grave momento che vede le guerre riemergere in modo tragico nel nostro mondo – commenta la Presidente del Lions club di Scicli, Stefania Carpino – il concorso è stato proposto dal nostro Lions Club Scicli Plaga Iblea ai due Istituti di istruzione superiore di I° grado, l’I.C. Dantoni e l’I.C. Don Milani. Vi hanno partecipato con grande entusiasmo oltre cento alunni che, insieme ai dirigenti scolastici, ai docenti e ai genitori, hanno discusso sull’importanza della pace nel mondo. Per i giovani la pace non è solamente un desiderio o una speranza, ma è anche un percorso, un obiettivo o un’ambizione. Per questo deve essere senza limiti”. Sono stati premiati Giulia Aprile dell’istituto comprensivo D’antona e Marta Betto dell’Istituto comprensivo Don Milani. Presente la Dirigente scolastica la Gabriella La Marca e i docenti Cerruto, Blanco e Carcarello

Nella serata inaugurale della mostra a palazzo Spadaro anche un momento di sensibilizzazione rivolto ai giovani presenti, ma anche ai genitori e ai docenti, sulle problematiche legate alla vita dei giovani, quali il bullismo, la vita in famiglia, il vivere l’età adolescenziale.

E’ stato Giuseppe Raffa, pedagogista e responsabile antibullismo dell’Asp Ragusa, ha parlare delle problematiche adolescenziali rimarcando l’importanza del ruolo dei genitori ma anche dei docenti/educatori nel percorso di crescita degli adolescenti.

Sono stati quindi letti tre monologhi sui temi relativi alle problematiche adolescenziali tratti dal libro di Raffa “Bulli da morire”. I monologhi sono stati letti, con bravura e passione interpretativa, dai giovani Eva Causarano, Mattia Destro e Celeste Cannata del club cuccioli lions di Scicli in una festa alla quale hanno partecipato docenti, alunni e genitori.

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