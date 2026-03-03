Scicli batte il Gela 2-0 e rilancia la corsa alla salvezza

La vittoria è arrivata alla fine del confronto con quella squadra, il Gela, che i cremisi avevano già battuto l’8 novembre dello scorso anno nella settima giornata di andata del Campionato di Promozione girone D. Dopo tredici giornate di gioco, alla ventesima, lo Scicli ha assaporato la vittoria (2-0 in suo favore) raccogliendo quei tre punti utili a distaccarsi dal Frigintini e dal Gela, ultime in classifica. “E’ una vittoria importante, sia per il morale e sia per la classifica. Giocare a Gela non è mai semplice: la posizione in classifica non deve trarre in inganno perchè il campo gelese è da sempre un campo ostico e scorbutico. Il risultato avrebbe potuto essere certamente più ampio: due gol annullati, traverse colpite e diverse occasioni non concretizzate. Una vittoria, la nostra, ampiamente meritata. Un plauso và ai nostri tifosi, presenti ovunque ed in ogni circostanza. Personalmente li considero un autentico orgoglio per la nostra città”. La vittoria sul Gela viene definita, dal direttore generale Giuseppe Puglisi, una boccata di ossigeno. E’ stato un digiuno interminabile. Dopo l’ennesimo pareggio con la Sommatinese la società ha riunito l’allenatore insieme allo staff e poi la squadra. Abbiamo voluto dare una forte scossa all’ambiente delineando il cammino da qui a fine campionato. La risposta c’è stata, ora serve dare continuità. Centrare la salvezza diretta non è impossibile, crediamoci tutti”. Le due reti di Napolitano e di Russello sono state la salvezza per uno Scicli che non vuole lasciare il Campionato di Promozione e che, in questa stagione, è alle prese con un’avventura calcistica difficile. Attualmente in classifica è posizionato al terzultimo posto dopo l’Atletico Megara che lo distanza di sei punti. Sabato, per la 21° giornata di ritorno, si gioca al “Ciccio Scapellato” con l’Akragas: nella gara di andata era andata male con gli agrigentini che avevano rifilato ben sei gol allo Scicli. Oggi il morale è alle stelle, i rinforzi ci sono e la voglia di fare risultato anche.

