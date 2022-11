Scicli: approvato il bilancio comunale, previsti nuovi interventi. Ecco quali

Un bilancio molto concreto ed apprezzato anche dalle Opposizioni. A dimostrazione di ciò, il voto unanime che si è registrato oggi in Aula. In questo senso, la Maggioranza è stata aperta alle proposte dell’Opposizione, in quanto in linea con interventi già previsti in bilancio dall’Amministrazione. Il bilancio 22-24 è uno degli ultimi tasselli inseriti nella programmazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2015-2024 che le Amministrazioni precedenti hanno assunto l’impegno di attuare e che noi, ereditando questa situazione finanziaria, stiamo proseguendo e completando, impiantando il corrente bilancio all’interno di una cornice di equilibrio tra l’erogazione dei servizi pubblici essenziali, che abbiamo potenziato, ed il rispetto dei parametri finanziari.

L’attività amministrativa, e questo bilancio ne è un esempio, si è concentrata sulla presentazione di progetti per ottenere i necessari finanziamenti, sia essi regionali che statali, nonché europei. Infatti, sono numerosi i finanziamenti intercettati e tanti altri in attesa di ammissione a finanziamento. Soprattutto in campo sociale, tramite il Piano di Zona, Distretto n. 45, con cui è stata posta particolare attenzione alle famiglie economicamente più fragili, con aiuti e sostegni per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, anche a fronte del caro energia. Non solo, sul versante PNRR, si pensi ai recenti finanziamenti ottenuti per la transizione digitale o a quelli richiesti per la dismissione dell’impianto di c/da Lodderi e la realizzazione del collettamento al depuratore di c/da Arizza-Camarella con relativo adeguamento e potenziamento.