Scicli ancora nel dolore: addio a Cinzia Scifo, sconfitta da una malattia a 56 anni
21 Feb 2026 13:30
Non si ferma il momento difficile per la comunità di Scicli, che dopo la tragica scomparsa della donna deceduta nei giorni scorsi a seguito di un intervento chirurgico — vicenda sulla quale l’ASP di Ragusa ha aperto un’indagine interna — oggi piange un’altra perdita dolorosa.
Si è spenta a 56 anni Cinzia Scifo, vinta da una brutta malattia contro cui ha lottato con forza e determinazione. Una battaglia affrontata con lo stesso spirito con cui aveva sempre vissuto: con coraggio, dignità e un sorriso che non faceva mai mancare a nessuno.
Cinzia era molto conosciuta in città anche per la sua attività lavorativa. Ogni giorno accoglieva con professionalità e attenzione i clienti del supermercato nel quartiere Jungi, diventando nel tempo un punto di riferimento per tanti. Gentile, disponibile e generosa, era stimata non solo per il suo impegno professionale ma anche per le sue qualità umane.
La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in città, lasciando sgomenti amici, colleghi e conoscenti che oggi la ricordano come una donna solare, attenta agli altri e profondamente legata alla propria comunità.
L’ultimo saluto a Cinzia si terrà lunedì 23 febbraio alle ore 11 presso la Chiesa del SS. Salvatore, dove familiari, amici e cittadini si ritroveranno per accompagnarla nel suo ultimo viaggio e stringersi attorno ai suoi cari in questo momento di grande dolore.
