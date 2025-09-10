Scicli, abbandona rifiuti in contrada Spinazza: denuncia e sequestro del mezzo

È stato deferito all’autorità giudiziaria un cittadino sciclitano sorpreso ad abbandonare rifiuti in contrada Spinazza il 9 settembre 2025. L’uomo, che aveva utilizzato un autoveicolo per il trasporto illecito, è stato fermato dalla Polizia locale, che ha immediatamente contestato la violazione delle norme ambientali.

L’intervento rientra nelle disposizioni rafforzate dal Decreto Legislativo 152/2006, modificato l’8 agosto 2025, che inasprisce le sanzioni per chi abbandona rifiuti.

Cosa prevede la legge aggiornata

Secondo l’articolo 255 comma 1, l’abbandono di rifiuti non è più una semplice violazione amministrativa ma un reato. Le conseguenze sono severe: sequestro del veicolo utilizzato per l’illecito, sospensione della patente di guida del trasgressore.

