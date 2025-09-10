Il nuovo report dell’Assessorato regionale alla Salute, pubblicato dall’Osservatorio Epidemiologico, offre una fotografia aggiornata dell’evoluzione della malattia nell’Isola ed in provincia di Ragusa La situazione in provincia di Ragusa Nella provincia iblea i casi complessivi diagnosticati e registrati sono stati 95, con 5 nuove diagnosi nel triennio 2022-2024. Il tasso medio di incidenza nell’ultimo triennio […]
Scicli, abbandona rifiuti in contrada Spinazza: denuncia e sequestro del mezzo
10 Set 2025 17:28
È stato deferito all’autorità giudiziaria un cittadino sciclitano sorpreso ad abbandonare rifiuti in contrada Spinazza il 9 settembre 2025. L’uomo, che aveva utilizzato un autoveicolo per il trasporto illecito, è stato fermato dalla Polizia locale, che ha immediatamente contestato la violazione delle norme ambientali.
L’intervento rientra nelle disposizioni rafforzate dal Decreto Legislativo 152/2006, modificato l’8 agosto 2025, che inasprisce le sanzioni per chi abbandona rifiuti.
Cosa prevede la legge aggiornata
Secondo l’articolo 255 comma 1, l’abbandono di rifiuti non è più una semplice violazione amministrativa ma un reato. Le conseguenze sono severe: sequestro del veicolo utilizzato per l’illecito, sospensione della patente di guida del trasgressore.
