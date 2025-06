Schianto nella notte sulla SP 85 a Randello: cinque feriti, tre gravi. Coinvolte due auto e uno scooter

Alle 1.50 circa, sulla Strada Provinciale 85 in contrada Randello, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due autovetture – una Citroën e una Opel – e uno scooter con due persone a bordo. Cinque i feriti, di cui tre in condizioni gravi: due donne e un uomo, trasportati d’urgenza negli ospedali della provincia.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono giunte due squadre operative dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Vittoria e Ragusa, che hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere contorte dei veicoli e mettere in sicurezza l’intera area. Lo scenario si è presentato da subito complesso: mezzi accartocciati, persone a terra, pezzi di carrozzeria ovunque. Un impatto violentissimo.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa, intervenuti per i rilievi e per regolare la viabilità su un tratto di strada notoriamente buio e tortuoso. Non si esclude l’ipotesi di una mancata precedenza o di un sorpasso azzardato, ma tutto è ancora in fase di accertamento. Le ambulanze del 118 hanno effettuato il primo soccorso in loco prima di trasportare i feriti nei nosocomi di Ragusa e Vittoria. Le condizioni delle tre persone più gravi restano sotto osservazione: sarebbero politraumatizzate e in prognosi riservata, ma nessuna al momento risulta in pericolo di vita.Ancora una volta, la SP 85 si conferma una delle arterie provinciali più insidiose. Un luogo dove basta un attimo, un errore, un’imprudenza, per trasformare una notte d’estate in un incubo.

