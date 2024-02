Scherma Modica: Stepovyk bronzo a squadre europe U17. Trofeo regionale promozionale a Melilli

È giunta una lieta notizia da Napoli, dove si stanno svolgendo i Campionati Europei Cadetti e Giovani di scherma. Milana Stepovyk, schermitrice ucraina che si allena presso la Conad Scherma Modica da tre stagioni, ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara di fioretto femminile a squadre cadetti. La giovane atleta ha difeso i colori dell’Ucraina durante la competizione continentale giovanile, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della squadra ucraina contro l’Ungheria nei quarti di finale e poi contro l’Inghilterra nella finalina per la medaglia di bronzo, dopo essere stata fermata dalla squadra italiana in semifinale.

Per Milana, ora, è in programma la partecipazione ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani a Ryad, in Arabia Saudita, a metà aprile. Si preparerà per questa importante competizione durante gli allenamenti a Modica.

Nel frattempo, c’è grande fermento sulle pedane della sala scherma modicana in vista del debutto dei giovani schermidori under 10 presso il Palasport di Melilli. Questi giovani atleti parteciperanno al 1º Trofeo Promozionale Regionale, un’occasione per loro di provare l’emozione del confronto in un’atmosfera festosa e di condividere la passione per la scherma con coetanei di tutte le società siciliane.

In contemporanea a Melilli si svolgerà anche la prova regionale paralimpica, che includerà per la prima volta la categoria under 14 di schermidori non vedenti. Questo è un passo importante verso l’integrazione nello sport anche per i più giovani.

Infine, nel fine settimana a Salerno si terrà il 4º Allenamento del Centro Periodico di Formazione “Schermafutura”, a cui la federazione italiana ha invitato a partecipare cinque fiorettisti della Conad Scherma Modica.

