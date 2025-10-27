Scherma Modica protagonista a Ragusa: 19 podi e dominio assoluto nella prova regionale GPG Under14

Una prova regionale da incorniciare per la Conad Scherma Modica, che al PalaMinardi di Ragusa ha scritto una pagina d’oro del suo inizio stagione.

Con 38 atleti in pedana, la società modicana — la delegazione più numerosa tra tutte le realtà siciliane — ha conquistato un bottino straordinario di 19 podi, tra cui 5 vittorie, 5 secondi posti e 9 terzi posti, confermando l’eccellenza del suo vivaio e la solidità del lavoro tecnico portato avanti dallo staff.

Spada: derby modicano in finale e medaglie a raffica

Sabato, giornata dedicata alle prove di spada, il pubblico ibleo ha assistito a una finale tutta modicana tra Giuseppe Di Stefano e Francesco Agosta nella categoria Giovanissimi, con la vittoria di Di Stefano.

Podio anche per Jacopo Tebaldi, bronzo tra i Maschietti, e per Emma Basile e Clara Messina, entrambe terze nella categoria Giovanissime.

Fioretto femminile: dominio totale firmato Modica

La domenica è stata un vero trionfo per il fioretto, con la Conad Scherma Modica assoluta protagonista in tutte le categorie femminili.

Nella categoria Bambine, Gaia Falzone conquista il gradino più alto del podio (8-2 in finale contro la messinese Stroscio), seguita dalla sorprendente Amelia Roccuzzo, al suo debutto e già terza.

Nella categoria Giovanissime, ancora un derby modicano tra GiorgiaMaria Gurrieri e Serena Stracquadanio, con la vittoria di Gurrieri. Terzo posto per Emma Petriliggieri, nuovo innesto della squadra.

Tripletta tutta modicana anche tra le Ragazze/Allieve, con Sofia Spadaro che conferma la sua leadership davanti a Noemi Cannata (2ª) e Celeste Guccione (3ª).

Maschile: Barone inarrestabile, podi per tutti

Sul fronte maschile, impresa di Giovanni Barone, che pur essendo tra i più giovani ha vinto la gara dei Ragazzi/Allievi, precedendo Simone Cobuzio e Gioele Flamingo, completando un podio tutto modicano.

Tra i Giovanissimi, ottimo 2º posto per Lorenzo Lombardo, seguito dal 3º posto di Rosario Barone. Infine, bronzo tra i Maschietti per Leonardo Galfo.

💬 Il presidente Cartia: “Orgogliosi dei nostri ragazzi”

“Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi – ha dichiarato il presidente Giovanni Cartia – che hanno raccolto i frutti del grande impegno e della passione profusa in allenamento. Mi piace sottolineare il grande spirito di squadra, vero valore aggiunto del nostro gruppo. Questi risultati dimostrano la forza del nostro settore giovanile e la qualità del lavoro tecnico svolto”.

Prossimi appuntamenti nazionali

Archiviata la splendida prova regionale, la Conad Scherma Modica guarda già ai prossimi impegni nazionali del Trofeo Kinder+Sport: Brescia (8-9 novembre) per i fiorettisti; Ravenna (settimana successiva) per gli spadisti.

