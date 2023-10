Scherma Modica: prima prova nazionale cadetti a Salsomaggiore, Milana Stepovyk medaglia di bronzo

Milana Stepovyk, la giovane schermitrice ucraina che allena con grande determinazione presso la Conad Scherma Modica, ha ottenuto una splendida medaglia di bronzo alla 1º Prova Nazionale Cadetti di fioretto a Salsomaggiore Terme. Questo risultato è particolarmente significativo perché testimonia la sua crescita tecnica e tattica, dimostrando il valore degli allenamenti e degli sforzi dedicati.

Milana ha iniziato la competizione superando il girone preliminare con sole 6 stoccate subite. Nel tabellone ad eliminazione diretta, ha affrontato avversarie sempre più forti e determinate. Ha sconfitto avversarie come la bresciana Perini, la georgiana Takaishvili, la trevigiana Foggiato e la comasca Tavola. Il match contro Tavola, in particolare, è stato caratterizzato da una rimonta incredibile che ha portato Milana in finale a 8.

Nella semifinale, ha sfidato la frascatana Berretta, cedendo con un punteggio di 7-15 ma guadagnando comunque la preziosa medaglia di bronzo.

Questa medaglia è un riconoscimento non solo del talento di Milana ma anche della sua dedizione e impegno negli allenamenti. La giovane schermitrice ucraina ha dimostrato una notevole crescita nel mondo della scherma e rappresenta un promettente futuro per la Conad Scherma Modica.

La competizione continua per i cadetti, che parteciperanno alla 1º Prova Assoluta di qualificazione zonale a Bari il prossimo fine settimana. Nel frattempo, altri schermidori della squadra parteciperanno a competizioni internazionali, tra cui la prima Prova di Coppa del Mondo Under20 a Istanbul, Turchia. Inoltre, Giorgio Avola parteciperà alla prima Prova di Coppa del Mondo Assoluta ad Ankara, Turchia, dopo aver partecipato a un ritiro collegiale con la nazionale a Chianciano.