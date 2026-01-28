Scherma Modica, Ottavia Iacono brilla a Brescia: pass per i Campionati Italiani Cadetti

Un risultato che profuma di consacrazione e rilancia con forza il nome della Scherma Modica nel panorama nazionale. Nel weekend di gare disputato a Brescia, Ottavia Iacono ha firmato una prestazione di assoluto prestigio nella II Prova Nazionale di Qualificazione Cadette di fioretto femminile, chiudendo al 14° posto finale e conquistando il pass diretto per i Campionati Italiani Cadetti in programma a fine maggio a Roma.

Un traguardo centrato grazie a una gara in costante crescita. Dopo un girone preliminare non particolarmente brillante, la giovane fiorettista modicana ha cambiato marcia nella fase di eliminazione diretta, esprimendo appieno il suo potenziale tecnico e caratteriale. Nel tabellone dei 128 ha superato con autorità la monzese Vismara con il punteggio di 15-7, per poi ripetersi nei 64 contro Genghini di Latina, ancora con un netto 15-7. Nei 32, Ottavia ha avuto la meglio sulla bustocca Artusi per 15-10, dimostrando solidità e maturità agonistica.

La corsa verso la finale ad otto si è fermata agli ottavi di finale, dove – complice anche un problema fisico sopraggiunto nel corso dell’assalto – ha dovuto cedere il passo alla jesina Fattori. Una battuta d’arresto che non scalfisce il valore del risultato ottenuto, anzi lo impreziosisce ulteriormente, confermando le qualità della fiorettista modicana, già ben note allo staff tecnico ma finora non sempre tradotte con continuità in gara.

Il piazzamento di Brescia, unito alla buona prestazione nella I Prova Nazionale disputata lo scorso novembre, consente a Ottavia Iacono di staccare il biglietto per la rassegna tricolore, coronando mesi di lavoro e crescita costante. Un segnale forte anche per l’intero movimento della Conad Scherma Modica, che continua a raccogliere risultati significativi a livello nazionale.

Sull’onda dell’entusiasmo, l’attenzione della società si sposta ora sul prossimo fine settimana, quando a Baronissi andrà in scena la prova nazionale a squadre Under 14 di fioretto, unico appuntamento a squadre della stagione. La delegazione modicana sarà particolarmente numerosa, con ben cinque squadre schierate e la presenza in tutte le categorie in gara: Under 12 e Under 14, sia maschili che femminili, con una doppia partecipazione tra ragazzi e allievi.

Una presenza che testimonia la solidità e la profondità del settore giovanile della Scherma Modica, capace di coniugare risultati, partecipazione e crescita sportiva. A Baronissi i giovani schermidori modicani avranno l’opportunità di confrontarsi con le migliori realtà italiane, proseguendo un percorso che continua a dare risposte concrete, non solo in termini di classifica, ma anche di maturità e consapevolezza agonistica.

© Riproduzione riservata