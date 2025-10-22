Scherma Modica inarrestabile: 38 giovani in pedana al Gran Premio Giovanissimi di Ragusa

Dopo i successi degli Assoluti a Terni, dove Cecilia Raunisi, Leonardo Aprile e Francesco Spampinato hanno conquistato il pass per la prova nazionale di fioretto, la Scherma Modica si prepara a un nuovo weekend di sfide e soddisfazioni.

Sabato e domenica il PalaMinardi di Ragusa ospiterà la prima prova regionale del “Gran Premio Giovanissimi”, che segna il debutto stagionale per gli under 14. In pedana scenderà un gruppo numeroso e motivato di 38 atleti modicani, impegnati nelle specialità del fioretto e della spada.

Campioni in cerca di conferma e nuovi talenti all’esordio

Tra i protagonisti più attesi ci sono i quattro campioni regionali della scorsa stagione — Barone, Di Stefano, Gurrieri e Spadaro — chiamati a confermare il titolo, ma anche molti giovani compagni decisi a emularli e diversi debuttanti pronti a vivere la loro prima esperienza agonistica.

L’appuntamento rappresenta un passaggio chiave nel percorso di qualificazione verso il Campionato Nazionale “Gran Premio Giovanissimi” in programma a maggio, con la partecipazione dei migliori schermidori giovanili di tutta la Sicilia.

A Ragusa anche il Trofeo Ibleo per gli under 10

Il fine settimana ibleo sarà arricchito dal Trofeo Ibleo, una manifestazione promozionale riservata agli under 10 di fioretto, pensata come momento di formazione, confronto e divertimento per i più piccoli che muovono i primi passi nel mondo della scherma.

Una squadra in crescita: Modica prima per numero di atleti

La Scherma Modica si presenta come la società con il maggior numero di atleti iscritti tra tutte le realtà siciliane, confermando spirito di squadra, passione e un vivaio in continua espansione.

Un segnale importante di un progetto sportivo che investe sulle nuove generazioni, sulla disciplina e sul valore educativo dello sport.

Stepovyk e Bianchin: successi internazionali per la scuola modicana

Le buone notizie per la Scherma Modica arrivano anche dalle pedane internazionali.

In Ucraina, la fiorettista Milana Stepovyk, alla sua quarta stagione con il club modicano, si è laureata Campionessa Nazionale Under 20, guadagnandosi di fatto la qualificazione ai Campionati del Mondo Giovani di Rio de Janeiro.

In Slovacchia, invece, la trevigiana Elisabetta Bianchin, atleta seguita dal Maestro Migliore e ormai modicana d’adozione, ha conquistato la medaglia d’oro nella prova dell’Eurofencing League di Samorin.

Due risultati che confermano la qualità tecnica e l’impronta internazionale della scuola modicana, capace di formare talenti che si affermano in Italia e all’estero.

