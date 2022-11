Scherma Modica: Giorgio Avola a Bonn in coppa del mondo, Ottavia Iacono vince la prova regionale under 14

Con la 1º prova regionale del Gran Premio Giovanissimi si è completato il ventaglio di categorie che hanno preso l’avvio della nuova stagione agonistica nazionale 2022/2023. Gli under14 siciliani di tutte le specialità si sono ritrovati nel Palasport di Santa Venerina nel weekend, in quella che è la prima tappa del percorso verso il Campionato Italiano del mese di maggio.

Brilla Ottavia Iacono nella categoria ragazze/allieve di fioretto, che si aggiudica la gara in una finale tutta modicana con la compagna di allenamenti Carla Scarso. Nella stessa categoria di fioretto nella versione maschile, ottima medaglia d’argento per Roberto Calandrino, accanto al quale con una buona prova si è classificato 8º Federico Puglisi. Altro secondo posto nella categoria maschietti fioretto con Gioele Flamingo, che ha ceduto solo alla priorità al suo avversario in una finale al cardiopalma. Nella stessa categoria sul podio anche Alberto Pisana fermato in semifinale dal compagno di sala. Infine buona prestazione anche per Francesco Avola nei giovanissimi spada, con il suo 7º posto finale.

Il prossimo appuntamento per gli under 14 sarà il Campionato Regionale a squadre di fine novembre, prima delle prove nazionali del Gran Prix kinder+sport a dicembre. Mentre gli under14 si davano battaglia sulle pedane acesi, Giorgio Avola concludeva al Centro Preparazione Olimpica dell’Acquacetosa a Roma, l’allenamento collegiale, preludio per il debutto nella Coppa del Mondo Assoluta a Bonn nel prossimo fine settimana. Stagione di Coppa quella che sta per prendere l’avvio particolarmente importante, poiché dal mese di aprile parte la Qualifica Olimpica per Parigi 2024. Il commissario tecnico della nazionale italiana di fioretto Cerioni, per preparare questo primo importante appuntamento nell’ultimo mese ha organizzato ben 3 allenamenti collegiali, di cui uno anche nella Guadalupe francese, a cui ha fatto da contorno una gara non ufficiale per testare le condizioni di forma degli azzurri. Nell’isola caraibica buona la prova di Giorgio Avola con un secondo posto alle spalle del compagno di nazionale Marini, attualmente numero 1 al mondo. Avola che in Germania eviterà l’affollatissimo primo giorno di turni preliminari con oltre 250 partecipanti, in virtù della sua posizione nei primi 16 del ranking internazionale partirà direttamente dal tabellone principale dei 64 nella giornata di sabato. I tifosi della Scherma Modica dopo la gara di Coppa del Mondo, saranno impegnati domenica a seguire gli under20 in gara nella prima prova nazionale di qualificazione a Carrara. Fra tutti occhi puntati su Fernando Scalora e Francesco Spampinato, chiamati ad un pronto riscatto dopo una prova senza acuti nella difficile gara di Coppa del mondo under20 di Londra. Assieme a loro in cerca di gloria Leonardo Aprile, Matteo Benedetto, Matteo Cartia, Marco Palermo, Mattia Pitino, Emanuele Santoro.