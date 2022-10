Scherma Modica: Avola medaglia d’argento alla Coppa Europa

Il primo appuntamento della nuova stagione agonistica per gli atleti d’élite della categoria assoluti si è svolto a Cagliari, sede della Coppa Europa per Club; che è stato anche il primo appuntamento ufficiale del neopresidente della Confederazione Europea Giorgio Scarso. Quella che è una vera e propria Champions League della scherma è stata organizzata per la prima volta con un nuovo format: ammesse a partecipare i club campioni nazionali dei paesi europei, i detentori della Coppa Europa dell’anno precedente e con delle wild card i club che potevano schierare almeno un medagliato alle ultime Olimpiadi di Tokyo.

Diciannove le nazioni rappresentate con un totale di oltre 200 atleti in gara, tra cui il modicano Giorgio Avola componente della squadra delle Fiamme Gialle, suo gruppo sportivo militare di appartenenza. Avola assieme ai compagni di squadra Bianchi, Franzoni, Garozzo dopo aver riportato nei turni preliminari convincenti vittorie contro i club Ucraino, Spagnolo e Greco, superavano nettamente in semifinale in un derby italiano la squadra dei Carabinieri. La finale li vedeva affrontare la squadra Francese dell’Issy les Moulineaux, composta da tre nazionali francesi Chastanet, Pauty, Sido e dal forte ceco Choupenitch. Contro la squadra transalpina i finanzieri a metà incontro si trovavano sotto di 10 stoccate, prima che Avola rifilasse un parziale di 12/5 a Pauty riaprendo le sorti dell’incontro. Inutile anche la vittoria del modicano contro Choupenitch per 7/5 nel penultimo assalto, con i francesi che chiudevano 45/41 e si aggiudicavano l’edizione della Coppa Europa. Per Giorgio Avola una medaglia d’argento e soprattutto un riscontro positivo sullo stato di forma, in vista del debutto nella prima prova di Coppa del Mondo 2022/2023 a Bonn, a metà novembre.



Oramai entrata pienamente nel vivo la stagione agonistica, il prossimo weekend la Conad Scherma Modica sarà impegnata su un triplice fronte. Si comincia ad Amsteelven (Olanda), dove volerà Francesco Spampinato per il suo debutto in una gara di Coppa del Mondo Assoluta Satellite; per lui un’importante occasione di fare esperienza tra gli assoluti, per preparare l’imminente stagione di Coppa del Mondo under20. Invece in volo verso l’Inghilterra Fernando Scalora, accompagnato dal maestro Stefano Pedriglieri, sabato prenderà parte alla prova del Circuito Europeo Cadetti di fioretto a Manchester; obiettivo per lui sarà confermare l’ottimo risultato ottenuto nella precedente prova under17 in Polonia di poche settimane fa. Infine sempre nella giornata di sabato, a Terni Riccardo Tidona seguito dal maestro Giancarlo Puglisi prenderà parte alla Prima Prova di Zona Cadetti di spada maschile, secondo step dopo aver superato le qualifiche regionali, in vista della qualificazione ai Campionati Italiani di categoria.