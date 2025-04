Scherma Modica: argento per Raunisi a Nocera e convocazioni internazionali per Carnazza e Ferraro

Brilla d’argento il fine settimana della Conad Scherma Modica, protagonista alla Prova Nazionale Master di Nocera Inferiore con Cecilia Raunisi, salita sul secondo gradino del podio nella categoria 0 (under 40) di fioretto femminile.

La fiorettista modicana ha riportato una sola sconfitta nel girone preliminare, proprio contro la jesina Petrignani, poi sua avversaria anche nella finale per il primo posto. Il percorso di eliminazione diretta è stato quasi impeccabile per Raunisi, culminato con una battaglia in semifinale vinta per 10-8 contro la ternana Nencini. In finale, la modicana ha combattuto nuovamente contro Petrignani, cedendo con il punteggio di 6-10, ma conquistando comunque una preziosa medaglia d’argento e, soprattutto, la qualificazione ai Campionati Italiani Master, in programma a Catania a metà maggio.

Ma non è l’unico motivo d’orgoglio per il club modicano: è arrivata anche la convocazione ufficiale dalla Federazione Italiana Scherma per i due atleti non vedenti Antonio Carnazza e Tommaso Ferraro, chiamati a rappresentare l’Italia nel Torneo Internazionale di Spada Non Vedenti a Bouillargues (Francia), il prossimo weekend. Con loro partirà anche il maestro Giancarlo Puglisi, referente nazionale per la disciplina. Una chiamata che premia l’impegno, il talento e il progetto di sport inclusivo e di alto livello promosso dalla società modicana.

Intensa l’attività anche sul fronte giovanile: la Conad Scherma Modica sarà impegnata a Rovigo nella 2ª Prova Nazionale Under 14 del Gran Prix Kinder+Sport di fioretto, con Giorgia Maria Gurrieri (categoria bambine), Sofia Spadaro (giovanissime) ed Ennio Turtula (giovanissimi), accompagnati dal maestro Stefano Pedriglieri.

Per i giovani schermidori sarà l’ultima prova prima del Gran Premio Giovanissimi, il prestigioso Campionato Italiano under14 che prenderà il via a Riccione a fine aprile.

