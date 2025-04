Schembari sfiora il 47%: ecco i numeri che l’hanno incoronata presidente della Provincia di Ragusa

Il voto per la presidenza del Libero Consorzio comunale di Ragusa ha visto la netta affermazione di Maria Rita Schembari, che ha ottenuto 106 voti assoluti, pari a 46.304,45 voti ponderati e a una percentuale del 46,80%.

Alle sue spalle si è piazzato Giovanni Francesco Fidone, con 68 voti assoluti e 28.053,54 voti ponderati (28,35%), seguito da Roberto Ammatuna, che ha raccolto 39 voti assoluti e 24.591,16 voti ponderati (24,85%).



Subito dopo la proclamazione, la Schembari, come vi avevamo riferito nel nostro articolo di stamani, ha voluto ringraziare tutti i sostenitori e ha indicato le prime priorità del suo mandato:

“Con passione e con l’amore che ci contraddistingue per il nostro territorio inizieremo da subito a lavorare per il bene dell’ente di area vasta che, in una sorta di affettuoso abbraccio materno, accoglie tutta la compagine dei Comuni che hanno, chi più chi meno, estremamente bisogno di una guida, di un supporto e, a volte, di linee di indirizzo”, ha dichiarato in una nuova nota diffusa alla stampa.

La Schembari ha espresso gratitudine verso la Commissaria straordinaria uscente Patrizia Valenti e verso tutti coloro che hanno sostenuto la sua candidatura: “Ringrazio i sindaci che hanno fatto del civismo la loro bandiera e che non hanno esitato a schierarsi dalla mia parte, anche se la mia matrice è stata fin dall’inizio definita politica. Ringrazio Fratelli d’Italia per aver voluto, avanzato e difeso il mio nome sin dai primi tavoli di concertazione, così come Forza Italia, Lega e Grande Sicilia. Tutti compatti abbiamo dimostrato che un progetto comune è possibile scriverlo, presentarlo e portarlo avanti.”

Infine, la presidente ha commentato il risultato elettorale: “Me lo aspettavo? Sì, chi sa fare bene i conti aveva ipotizzato la soglia del 40%, ma arrivare a sfiorare il 47% è un risultato più che lusinghiero ed è un successo che devo a tutti coloro i quali hanno creduto in questo progetto.”

