Ammatuna dopo voto Provincia: “Onore alla Schembari, ora ricostruiamo il centrosinistra riformista”

Le elezioni per la presidenza del Libero Consorzio comunale di Ragusa si sono chiuse con la vittoria di Maria Rita Schembari. Roberto Ammatuna, candidato sostenuto dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e da altre forze civiche progressiste, si è piazzato terzo. Nonostante l’esito numerico, Ammatuna sottolinea il valore politico della sua candidatura di servizio, che ha permesso per la prima volta di ricompattare tutto il centrosinistra provinciale, in una fase storica difficile per quest’area politica. Il deputato pone ora l’accento sulla necessità di ricostruire la coalizione riformista e guarda con favore alla nuova fase che si apre sotto la guida di Maria Rita Schembari.



“I miei complimenti alla collega Maria Rita Schembari, una persona di grande equilibrio e capacità con la quale si può interloquire per cercare di risolvere i maggiori problemi di tutte le comunità della provincia. Il risultato conferma la forza dei numeri, la logica aritmetica era questa. La sindaca di Comiso partiva da numeri molto ampi e, quindi, difficilmente avremmo potuto farcela. E’ chiaro, ora, che il centrodestra in provincia è molto strutturato, forte mentre il centrosinistra è da rilanciare, rinnovare. Sforzarsi il più possibile per evitare divisioni. La mia voleva essere una candidatura di servizio che secondo me ha raggiunto il risultato di unire tutte le forze del centrosinistra e progressiste. Ci sono periodi della storia in cui ci sono coalizioni che sono al minimo storico; dato che non è il frutto di un momento ma di anni. Per la prima volta il centrosinistra è stato unito in una coalizione. Siccome non votavano i cittadini ma i consiglieri, i numeri sono stati quelli che vediamo. Da queste elezioni è un piccolo passo in avanti che si fa in una maggiore democratizzazione di area vasta. Maria Rita Schembari è una persona saggia ed un amministratore equilibrato; con lei si può interloquire. Abbiamo una lunga esperienza, umana e politica nella conferenza dei sindaci in cui si è viaggiato sempre all’unisono per affrontare i grandi problemi della provincia di Ragusa. Inizia una fase nuova in provincia. Risultato importante per noi non sono i numeri ma il fatto che si è riusciti a mettere assieme tutte le forze del centrosinistra.”

