Scenari 2023: Modica s’immerge nella cultura e nei libri. Sabato 1 luglio arriva Enrico Mentana

Conferenza di presentazione dell’edizione 2023 di Scenari, una full immersion che per ogni week end di Luglio, immergerà Modica nel mondo dei libri e della cultura.

Scenari 2023, porta la firma in calce della Fondazione Garibaldi Piera Ficili, direttore artistico della rassegna ha espresso tutta la sua soddisfazione e tutta la sua emozione nel raccontare il percorso verso questo evento. Ficili ha sottolineato la sua gioia di vedere Modica agli onori della stampa nazionale, regionale e locale e di avere pensato e realizzato Scenari perché la Città abbia sempre maggiore visibilità e consapevolezza della sua presenza.

PROTAGONISTI GLI “SCENARI” ECCELLENTI DI MODICA

Concetti rimarcati in modo chiaro da Maria Monisteri, sindaco di Modica, presente in conferenza stampa insieme al suo vice, Giorgio Belluardo, e ai suoi assessori Antonio Drago e Samuele Cannizzaro. Il sindaco Monisteri, si è anche soffermata sul valore dell’iniziativa e sull’importanza dei libri e degli scrittori che saranno protagonisti in quattro ‘scenari’ eccellenti di Modica: la scalinata di San Pietro, la scalinata di San Giovanni, l’atrio dell’ex convento del Carmine e l’atrio di Palazzo San Domenico, perle architettoniche della Città.

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

Sabato 1 luglio: Enrico Mentana, scalinata San Pietro, 21.00, lectio magistralis ‘Fare Informazione in Tempi di Guerre e Pandemie’

Domenica 2 luglio: Daniele Mencarelli, ex convento del Carmine piazza Matteotti, 20.30, ‘Fame d’Aria’; presenta Chiara Facello

Lunedì 3 luglio: Giovanni Caccamo, atrio palazzo San Domenico, 20.30,

Manifesto del Cambiamento, la Parola ai Giovani; presenta Giada Giaquinta