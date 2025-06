Scena assurda a Scoglitti: ruspa in azione tra le famiglie al mare

Una ruspa che manovra tra ombrelloni e bagnanti. È questa la scena surreale ripresa in un video che nelle ultime ore è diventato virale, girato su una spiaggia del litorale di Scoglitti. Il mezzo pesante, impegnato in operazioni di livellamento della sabbia, si muove a pochi metri da famiglie con bambini e turisti sdraiati al sole, sollevando una scia di preoccupazione e polemiche.

Le immagini mostrano chiaramente l’assenza di misure di sicurezza: nessuna delimitazione dell’area di lavoro, nessun segnale di interdizione temporanea alla balneazione, nessun presidio di sorveglianza. Il tutto in pieno giorno, con l’arenile affollato.

La manutenzione delle spiagge

Il caso riapre il dibattito sulla gestione degli interventi di manutenzione nelle spiagge durante la stagione balneare. Perchè, ci si chiede, questi lavori non vengono fatti a maggio, o comunque prima dell’apertura ufficiale delle spiagge ai bagnanti? A rendere ancora più allarmante la vicenda, il recente ricordo della tragedia avvenuta solo un mese fa a Cervia, dove una turista ha perso la vita investita da una ruspa mentre si trovava in spiaggia.

In molti si chiedono come sia stato possibile autorizzare lavori di quel tipo in orario e contesto così inappropriati, e soprattutto senza l’adozione di protocolli minimi per garantire la sicurezza dei bagnanti.

Le autorità locali non hanno ancora rilasciato comunicazioni ufficiali sull’accaduto, ma il video ha già fatto il giro dei social, attirando l’attenzione di cittadini, operatori turistici e addetti alla sicurezza. La denuncia è stata effettuata dal consigliere comunale Giuseppe Scuderi.

© Riproduzione riservata