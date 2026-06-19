Sbarco nella notte a Pozzallo: in salvo anche 14 minori

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Una donna in avanzato stato di gravidanza, trasferita in ospedale; tra i 59 migranti portati in salvo nella notte a Pozzallo, anche 14 minori (5 le ragazzine) e 13 donne. Avrebbero trascorso almeno due giorni in mare dopo la partenza dalle coste libiche, emergeva il nome della città di Tripoli. Poi il barchino in avaria, alla deriva a circa 60 miglia dalle coste italiane. I migranti sono stati raggiunti e messi in salvo dalla motovedetta della Guardia costiera, Cp 311 che aveva lasciato Pozzallo per la missione di ricerca e salvataggio. Il rientro a Pozzallo con i migranti trasbordati è avvenuto intorno all’una di questa notte: 59 persone in tutto; tra queste, 32 uomini, 13 donne, 9 minori maschi e 5 minori femmine. Le nazionalità di provenienza sarebbero Bangladesh, Marocco, Somalia, Eritrea ed Etiopia. Alla fine del doppio controllo medico, il primo a cura dell’Usmaf – la sanità marittima – e il secondo dell’Asp, azienda sanitaria provinciale, operato dai team dei medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta, una donna con gravidanza a termine, è stata trasferita per ulteriori controlli all’ospedale Baglieri-Maggiore di Modica. Tutti gli altri migranti sono stati invece condotti all’hot spot di Pozzallo per completare le procedure di accoglienza e identificazione.

Foto: repertorio

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