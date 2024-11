Sbarco di 25 migranti a Pozzallo, arrestato presunto scafista

Nei giorni scorsi, la Squadra Mobile di Ragusa ha un fermo eseguito nei un cittadino tunisino, accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo, riconosciuto come presunto scafista, è ritenuto responsabile di aver condotto una piccola imbarcazione in vetroresina salpata da Sfax, in Tunisia, con bordo a 25 migranti. Il gruppo è stato soccorso in mare dalla nave Ong “See Eye 5” e trasportato al porto di Pozzallo il 7 novembre.

Gli accertamenti

Dopo le procedure sanitarie iniziali, i migranti sono stati accolti nell’Hotspot di Pozzallo per l’identificazione e il fotosegnalamento. Grazie all’indagine immediata è stato possibile identificare e arrestare il presunto responsabile della traversata.

Sulla base dei numerosi e solidi indizi raccolti, il cittadino tunisino, quarantatreenne, è stato sottoposto a fermo con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di ingresso illegale nello Stato italiano. Dopo l’espletamento delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi sviluppi dell’indagine.

Foto: repertorio

