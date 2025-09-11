Il nuovo report dell’Assessorato regionale alla Salute, pubblicato dall’Osservatorio Epidemiologico, offre una fotografia aggiornata dell’evoluzione della malattia nell’Isola ed in provincia di Ragusa La situazione in provincia di Ragusa Nella provincia iblea i casi complessivi diagnosticati e registrati sono stati 95, con 5 nuove diagnosi nel triennio 2022-2024. Il tasso medio di incidenza nell’ultimo triennio […]
Sbarco del 7 settembre a Pozzallo: arrestato giovane scafista egiziano appena 18enne
11 Set 2025 08:55
POZZALLO – La Polizia di Stato ha fermato e condotto in carcere un giovane scafista egiziano di 18 anni, ritenuto responsabile di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo è gravemente indiziato di aver condotto l’imbarcazione con a bordo 75 migranti giunti a Pozzallo lo scorso 7 settembre.
Il natante, partito dalle coste libiche, era stato intercettato al largo dalla Capitaneria di Porto e successivamente scortato fino al porto di Pozzallo, dove sono sbarcati i migranti, provenienti da Bangladesh, Pakistan, Egitto ed Eritrea.
Sin dalle prime ore successive allo sbarco, gli investigatori della Squadra Mobile di Ragusa hanno concentrato l’attenzione su un giovane egiziano, individuato anche grazie alle testimonianze rese da alcuni dei migranti. Gli elementi raccolti hanno permesso di ricostruire il suo ruolo di comando durante la traversata.
Alla luce delle risultanze investigative, il 18enne è stato sottoposto a fermo e condotto presso la Casa circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica.
© Riproduzione riservata