Sbarco del 7 settembre a Pozzallo: arrestato giovane scafista egiziano appena 18enne

POZZALLO – La Polizia di Stato ha fermato e condotto in carcere un giovane scafista egiziano di 18 anni, ritenuto responsabile di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo è gravemente indiziato di aver condotto l’imbarcazione con a bordo 75 migranti giunti a Pozzallo lo scorso 7 settembre.

Il natante, partito dalle coste libiche, era stato intercettato al largo dalla Capitaneria di Porto e successivamente scortato fino al porto di Pozzallo, dove sono sbarcati i migranti, provenienti da Bangladesh, Pakistan, Egitto ed Eritrea.

Sin dalle prime ore successive allo sbarco, gli investigatori della Squadra Mobile di Ragusa hanno concentrato l’attenzione su un giovane egiziano, individuato anche grazie alle testimonianze rese da alcuni dei migranti. Gli elementi raccolti hanno permesso di ricostruire il suo ruolo di comando durante la traversata.

Alla luce delle risultanze investigative, il 18enne è stato sottoposto a fermo e condotto presso la Casa circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica.

© Riproduzione riservata