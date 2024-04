Sbarco a Pozzallo: in banchina trasferiti 30 migranti

Sbarco a Pozzallo; a bordo di un pattugliatore della Guardia di Finanza, sono stati trasferiti in banchina 30 migranti; sono stati messi in salvo davanti alle coste di Portopalo di Capo Passero nel Siracusano. La piccola imbarcazione sulla quale viaggiavano era un natante in vetroresina. Le condizioni generali sono buone. L’allerta era scattato nelle prime ore del mattino, ed era partita anche una motovedetta della guardia costiera per la ricerca in mare.

TRA I MIGRANTI ANCHE TRE DONNE E TRE MINORI

Approntato con il coordinamento della Prefettura, il dispositivo di accoglienza. Come da prassi, controlli sanitari a bordo, effettuati dall’Usmaf e in banchina dall’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa. Tra i 30 migranti, anche tre donne e tre minori. Sono tutti di origine siriana tranne un nigeriano e un palestinese. Una volta ultimato il controllo sanitario sono stati tutti trasferiti all’hot spot di Pozzallo

© Riproduzione riservata