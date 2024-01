Sbarco a Pozzallo del 31 dicembre: arrestati tre scafisti egiziani che si erano nascosti tra i migranti

Sono stati fermati e condotti in carcere tre scafisti che si erano nascosti tra i migranti in occasione dello sbarco di 109 persone avvenuto il 31 dicembre 2023 a Pozzallo proveniente dalla Libia.

LE INDAGINI



Le indagini hanno rivelato che i migranti, partiti dalla Libia, erano stati a bordo di un’imbarcazione non adatta per il numero di persone trasportate. Dopo giorni di viaggio pericoloso e continuo, sono stati soccorsi dal pattugliatore della Guardia di Finanza al largo di Capo Passero.

Nonostante i tentativi degli scafisti, che hanno cercato di mescolarsi tra i migranti, gli investigatori hanno individuato e fermato i trafficanti di nazionalità egiziana. Questi sono stati arrestati e condotti in carcere in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

Da inizio 2023, sono stati 24 i trafficanti di esseri umani fermati e portati davanti alla giustizia.

FOTO: repertorio