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Sbarco a Pozzallo; anche 8 minori tra i 60 messi in salvo
10 Apr 2026 08:45
Erano a bordo di un piccolo natante alla deriva e che stava imbarcando acqua, una emergenza segnalata alle autorità, anche da Alarm Phone. Sono 60 i migranti, 52 uomini e 8 minori, tutti maschi, salvati dalla Guardia costiera con la motovedetta Cp 311 che era partita da Pozzallo alle 16. Lo sbarco è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Dopo il controllo medico operato da Usmaf, e Asp, con i teamguidati dai medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta, tutti i migranti sono stati trasferiti all’hot spot di Pozzallo. Sono in buone condizioni generali di salute. Le nazionalità di provenienza sono Egitto, Bangladesh, Eritrea.
Foto: repertorio
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