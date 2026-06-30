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Droga a Vittoria, arrestato un uomo di 40 anni: trovati cocaina, hashish e denaro dello spaccio
30 Giu 2026 14:47
Nuova operazione della Polizia di Stato a Vittoria nell’ambito dei controlli del territorio e delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno arrestato un uomo di 40 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’intervento è scattato durante un’attività di controllo che ha portato i poliziotti a effettuare una perquisizione personale, veicolare e domiciliare. Nel corso degli accertamenti sono stati trovati e sequestrati circa 100 grammi di hashish e oltre 100 grammi di cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi e pronta per la cessione, mentre altra era ancora allo stato grezzo.
Gli agenti hanno inoltre rinvenuto 330 euro in contanti, somma ritenuta riconducibile all’attività di spaccio, oltre a due bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.
Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e repressione messe in campo dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga sul territorio.
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