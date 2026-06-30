Fulmine colpisce palma a Vittoria: traffico bloccato e area isolata

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Momenti di forte apprensione a Vittoria nel corso del violento temporale che ha interessato la città nelle ultime ore. Una palma situata in zona Emaia, lungo il viale che costeggia il parcheggio dove settimanalmente si svolge il tradizionale mercatino, è stata colpita in pieno da un fulmine, provocando un incendio che ha immediatamente attirato l’attenzione di residenti e automobilisti.

La scarica elettrica ha centrato la parte superiore dell’albero e, nonostante la pioggia battente che stava interessando l’area, la chioma della palma ha preso fuoco nel giro di pochi istanti. Una scena impressionante che ha generato preoccupazione tra le persone presenti e che ha reso necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco.

I pompieri hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni si sono concentrate soprattutto sulla parte alta della palma, fortemente danneggiata dall’impatto del fulmine e potenzialmente pericolosa per la pubblica incolumità.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno provveduto a regolare la circolazione e a delimitare la zona interessata. Il tratto stradale, particolarmente trafficato, è stato monitorato con attenzione per evitare rischi a pedoni e automobilisti.

Le maggiori preoccupazioni riguardavano la possibile caduta delle fronde incendiate sulla carreggiata o sul marciapiede. Non si escludeva inoltre il rischio che la palma, indebolita dalla violenta scarica elettrica, potesse spezzarsi improvvisamente e crollare sulla strada, con conseguenze potenzialmente gravi.

Contributo fotografico: Franco Assenza

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