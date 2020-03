Sbarchi ai traghetti di Messina, denunciati alcuni passeggeri. Lo precisa la Questura messinese - Ragusa Oggi

Sbarchi ai traghetti di Messina, denunciati alcuni passeggeri. Lo precisa la Questura messinese

“I controlli nello Stretto di Messina stanno proseguendo come sempre: anche ieri sera le persone transitate da Messina sono state fermate, sono state controllate le autocertificazioni e misurata loro la temperatura corporea”, a precisarlo è la Questura di Messina, ricordando che c’è un posto di fisso di controllo agli imbarcaderi privati e alla stazione marittima con poliziotti, carabinieri, finanza, corpo forestale e un medico.

La polizia assicura che “ieri i controlli sono stati eseguiti seguendo la normativa nazionale vigente al momento, che oggi è cambiata ed è molto più restrittiva. Le persone che non avevano validi motivi previsti dalla legge per tornare in Sicilia ieri sono state denunciate”.

fonte https://www.amnotizie.it/