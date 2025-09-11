Home / Sport

Savita Russo, oro europeo juniores: la città applaude la sua campionessa

11 Set 2025 10:01

Ricevuti, nella stanza del sindaco Mario Marino, per festeggiare l’oro ottenuto dalla giovane ragusana Savita Russo agli europei juniores di Bratislava dei giorni scorsi. Prima in assoluto nella sua categoria – 63 kg, Savita Russo che veste i colori delle Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria negli ultimi anni è cresciuta in maniera esponenziale portando a casa successi dietro successi. Ricevuti, grandi e piccoli, gli atleti della Koizumi dell’allenatore Maurizio Pelligra al palazzo di città hanno manifestato tutta la loro gioia per il risultato ottenuto. Un risultato, quello di Savita Russo, che è anche un successo per la società e per il preparatore atletico il quale da quarant’anni si dedica ad una disciplina capace di “costruire” il corpo e l’anima. Quasi sicuramente per questo tanti allievi scelgono i tatami della Koizumi Ecodep Judo guardando sempre lontano, verso nuovi traguardi.

