Il nuovo report dell’Assessorato regionale alla Salute, pubblicato dall’Osservatorio Epidemiologico, offre una fotografia aggiornata dell’evoluzione della malattia nell’Isola ed in provincia di Ragusa La situazione in provincia di Ragusa Nella provincia iblea i casi complessivi diagnosticati e registrati sono stati 95, con 5 nuove diagnosi nel triennio 2022-2024. Il tasso medio di incidenza nell’ultimo triennio […]
Savita Russo, oro europeo juniores: la città applaude la sua campionessa
11 Set 2025 10:01
Ricevuti, nella stanza del sindaco Mario Marino, per festeggiare l’oro ottenuto dalla giovane ragusana Savita Russo agli europei juniores di Bratislava dei giorni scorsi. Prima in assoluto nella sua categoria – 63 kg, Savita Russo che veste i colori delle Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria negli ultimi anni è cresciuta in maniera esponenziale portando a casa successi dietro successi. Ricevuti, grandi e piccoli, gli atleti della Koizumi dell’allenatore Maurizio Pelligra al palazzo di città hanno manifestato tutta la loro gioia per il risultato ottenuto. Un risultato, quello di Savita Russo, che è anche un successo per la società e per il preparatore atletico il quale da quarant’anni si dedica ad una disciplina capace di “costruire” il corpo e l’anima. Quasi sicuramente per questo tanti allievi scelgono i tatami della Koizumi Ecodep Judo guardando sempre lontano, verso nuovi traguardi.
