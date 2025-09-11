Savita Russo, oro europeo juniores: la città applaude la sua campionessa

Ricevuti, nella stanza del sindaco Mario Marino, per festeggiare l’oro ottenuto dalla giovane ragusana Savita Russo agli europei juniores di Bratislava dei giorni scorsi. Prima in assoluto nella sua categoria – 63 kg, Savita Russo che veste i colori delle Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria negli ultimi anni è cresciuta in maniera esponenziale portando a casa successi dietro successi. Ricevuti, grandi e piccoli, gli atleti della Koizumi dell’allenatore Maurizio Pelligra al palazzo di città hanno manifestato tutta la loro gioia per il risultato ottenuto. Un risultato, quello di Savita Russo, che è anche un successo per la società e per il preparatore atletico il quale da quarant’anni si dedica ad una disciplina capace di “costruire” il corpo e l’anima. Quasi sicuramente per questo tanti allievi scelgono i tatami della Koizumi Ecodep Judo guardando sempre lontano, verso nuovi traguardi.

