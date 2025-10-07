Savita Russo fa volare il judo italiano: bronzo al mondiale a Lima

In Perù con un contingente composto da diciassette atleti l’Italia riesce a crearsi uno spazio ai campionati mondiali. Savita Russo, la giovane ragusana cresciuta alla corte della Koizumi judo Scicli ed oggi in forza alle Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria, ha vinto la medaglia di bronzo nella categoria + 63 kg. Con questo risultato l’atleta allenata da Maurizio Pelligra si rivela una delle maggiori judoka italiana e mondiale under 21 nella sua categoria. Giunta in semifinale non ha potuto fare nulla contro la giapponese So Morichika che ha conquistato il primo posto nel podio con la medaglia d’oro. Nella gara di finale incontrando l’uzbeca Nigina Saparboeva l’atleta sciclitana ha ottenuto, per ippon, la vittoria mostrando talento, capacità e preparazione.

A Lima, dove sono in svolgimento le gare dal 5 all’8 di questo mese, la comitiva italiana, composta da diciassette atleti, è andata forte dei risultati europei ottenuti a Bratislava. Ed, infatti, quasi tutti i protagonisti degli ultime europei under 21 hanno preso il volo per Lima.

© Riproduzione riservata