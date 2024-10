Savita Russo e Vincenzo Pelligra entrano nelle Fiamme Azzurre, il gruppo sportivo del Corpo di polizia penitenziaria

I due atleti della Koizumi Ecodep judo Scicli entrano a fare parte delle Fiamme Azzurre, il gruppo sportivo della Polizia penitenziaria. E’ il coronamento di una serie di successi che i ragazzi del Maestro Maurizio Pelligra hanno raccolto in questi anni riuscendo a ritagliarsi uno loro spazio nel mondo sportivo italiano e mondiale nella disciplina dello judo. La Koizumi Scicli, sponsorizzata dall’azienda Ecodep, da anni è una fucina di atleti. Maurizio Pelligra, allenatore, è riuscito a fare amare la disciplina dello judo a ragazzi e ragazze che, nel tempo, sono cresciuti atleticamente raggiungendo ottimi risultati. Savita Russo, atleta olimpionica, è reduce dall’aver ottenuto la medaglia d’argento a Dushambe laureandosi ai Mondiali U21 vice campionessa del mondo nella categoria 63 chilogrammi. Vincenzo Pelligra, passato alla categoria 81 chilogrammi, è reduce dal Grand Slam di Abu Dhabi dove nella gara che lo ha visto impegnato ha sconfitto, con un gran ippon il kazako Ruslan Mussayev nel golden score. Una bella prova seguita da un’altra in cui è stato superato con una immobilizzazione dell’azerbaigiano Omar Rajabli non riuscendo, quindi, a superare gli ottavi di finale. Vincenzo Pelligra, come Savita Russo, è un gran bell’alteta che tanto lustro ha dato negli alla Koizumi Scicli del Maestro Maurizio Pelligra.

I due atleti-judoka della società sciclitana entrano nel Gruppo sportivo della Fiamme Azzurre.

Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre che appartiene al Corpo di Polizia Penitenziariae svolge attività sportiva nazionale e internazionale in molti sport. Fra questi l’atletica leggera, il bob a due, la canoa, il ciclismo, lo judo, il karate, il nuoto, il pattinaggio artistico a rotelle, il pentathlon moderno, il pugilato, lo scherma, lo sci alpino, il sollevamento pesi, lo sport del ghiaccio, il tiro a volo, il tiro con l’arco ed il triathlon.

© Riproduzione riservata