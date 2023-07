Sarà una settimana rovente: picchi fino a 40 gradi e cieli “lattiginosi” a causa della polvere sahariana

Le previsioni meteo per la settimana indicano un aumento del caldo e dell’afa in diverse parti dell’Italia. Secondo il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com, si prevedono temperature molto elevate, con picchi di 38-42°C in diverse regioni. Le zone più colpite saranno le Isole maggiori, il Sud (con massime localmente fino a 41-42°C in Sardegna e Puglia, e 38-40°C in Sicilia, Calabria e Basilicata), e anche alcune zone del Centro, dove le temperature potranno raggiungere i 36-38°C nelle aree interne, con qualche grado in meno lungo le coste.

NON SOLO CALDO: ANCHE LA POLVERE SAHARIANA

Inoltre, insieme all’aria calda, sarà trasportata anche della polvere sahariana, che creerà cieli lattiginosi e renderà il sole opaco, soprattutto nelle regioni centro-meridionali entro metà settimana.