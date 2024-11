Santa Croce: nasce “Sport senza confini” per favorire inclusione e accesso alla pratica sportiva

Il Comune di Santa Croce promuove l’inclusione sociale attraverso il progetto “Sport senza confini”, un’iniziativa rivolta agli adolescenti diversamente abili e provenienti da famiglie in condizioni di svantaggio economico. L’obiettivo è quello di incentivare la pratica sportiva, veicolo fondamentale di crescita personale, integrazione e condivisione di valori positivi.

Voucher per lo sport

Il progetto prevede l’erogazione di voucher economici per sostenere il pagamento delle rette sportive presso le società del territorio. Le agevolazioni si articolano come segue: 400 euro per minori con disabilità; 350 euro per minori appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 16.693 euro; 175 euro per il secondo figlio e 70 euro per il terzo figlio nei nuclei familiari numerosi.

Un’iniziativa finanziata a livello nazionale

Santa Croce è uno dei 28 Comuni italiani con meno di 15.000 abitanti a ricevere un finanziamento dall’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, destinato alla promozione della pratica sportiva tra i giovani dai 6 ai 17 anni in condizioni di svantaggio.

“Inclusione sociale e sport sono due priorità del nostro operato,” sottolinea il sindaco Peppe Dimartino, “e questa iniziativa offre ai giovani della nostra comunità un’opportunità concreta di crescita personale e di integrazione, senza gravare sui bilanci familiari.” Un plauso è stato rivolto anche all’assessore allo Sport Davide Mandarà per aver centrato questo importante obiettivo.

Accreditamento delle associazioni sportive

Le associazioni sportive interessate a partecipare al progetto possono richiedere l’accreditamento, a condizione che siano affiliate a federazioni o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Dopo questa fase, il Comune pubblicherà un avviso per consentire alle famiglie di richiedere i voucher. Il budget complessivo dell’iniziativa è di 15.000 euro.

Durata e evento finale

Il progetto avrà durata di un anno e culminerà in un grande evento sportivo organizzato in collaborazione con l’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza. La manifestazione vedrà la partecipazione delle società sportive accreditate, delle famiglie e dei giovani beneficiari, con l’obiettivo di sensibilizzare sui diritti dei bambini e degli adolescenti e celebrare i risultati dell’iniziativa.

