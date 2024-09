Santa Croce: consegnati i lavori per la realizzazione della Casa della Comunità

Sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Santa Croce Camerina. La cerimonia si è svolta alla presenza del Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, del sindaco di Santa Croce Camerina, Giuseppe Dimartino, e dei rappresentanti della ditta esecutrice. L’opera, con un costo complessivo di 783 mila euro finanziati tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta un importante passo avanti per l’assistenza sanitaria locale.

Il progetto

Il progetto prevede interventi di riqualificazione dell’attuale edificio del Poliambulatorio, che includeranno l’efficientamento energetico tramite l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto, il rifacimento degli impianti elettrici e di climatizzazione, la sostituzione degli infissi esterni e una redistribuzione funzionale dei locali per migliorare l’efficienza dei servizi. I lavori saranno eseguiti in due fasi per garantire la continuità dei servizi sanitari, compresi quelli di Guardia Medica e 118, e si prevede che saranno completati entro nove mesi.

© Riproduzione riservata