Santa Croce celebra il Patrono San Giuseppe: cene storiche, fuochi d’artificio e Orietta Berti

Dal 12 marzo, Santa Croce Camerina si prepara a vivere i giorni più intensi e identitari dell’anno con i festeggiamenti in onore del Patrono San Giuseppe. Un appuntamento che intreccia spiritualità, tradizioni secolari e grandi eventi popolari, trasformando il borgo ibleo in un palcoscenico di devozione e cultura capace di richiamare visitatori da tutta la Sicilia.

Le Cene di San Giuseppe e il Pane Pulito: il cuore della tradizione

Il programma 2026 valorizza uno dei patrimoni immateriali più autentici del territorio: le tradizionali “Cene” di San Giuseppe, allestite per devozione o grazia ricevuta. Tavole imbandite con pani rituali, agrumi, primizie e piatti tipici che raccontano la storia di una comunità profondamente legata alle proprie radici.

Accanto alle Cene, la lavorazione del “Pane Pulito” rappresenta uno dei momenti più suggestivi e simbolici della festa. Un sapere antico tramandato di generazione in generazione che sarà protagonista di dimostrazioni e degustazioni, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva nella cultura santacrocese.

Al via la 20ª Esposizione Ortoflorovivaistica e Gastronomica

Il cuore pulsante dei festeggiamenti inizierà venerdì 13 marzo con l’inaugurazione della 20ª Esposizione Ortoflorovivaistica e Gastronomica Santacrocese in via Rinzivillo, aperta ufficialmente con l’esibizione della Fanfara degli Iblei.

La serata si sposterà poi in Piazza Vittorio Emanuele II, dove il pubblico potrà assistere al cabaret di Loredana Scalia e al concerto dei Paprika Live Band, in un mix di ironia e musica dal vivo che darà il via al weekend clou della manifestazione.

Orietta Berti in concerto: “La Mia Vita è un Film”

Sabato 14 marzo la grande piazza accoglierà uno degli eventi più attesi: il concerto di Orietta Berti con lo spettacolo “La Mia Vita è un Film”. Un viaggio musicale tra successi intramontabili e racconti di carriera che promette di unire generazioni diverse sotto il segno della musica italiana.

Domenica di festa: Asta, Simulacro e spettacolo pirotecnico

Domenica 15 marzo, giornata dedicata alla festa esterna di San Giuseppe, si aprirà alle 8:00 con la tradizionale e partecipatissima Asta di San Giuseppe, momento simbolico di condivisione e sostegno alla comunità.

Alle 17:00 l’evento più solenne: l’uscita del Simulacro del Santo Patrono tra i fedeli in Piazza Vittorio Emanuele II, accompagnata da uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di Santa Croce Camerina, suggellando l’abbraccio collettivo attorno al proprio Patrono.

Cultura e giovani protagonisti

I festeggiamenti si concluderanno lunedì 16 marzo con l’uscita della tradizionale “Cena” presso il Palazzo Comunale. Mercoledì 18 marzo, invece, la Biblioteca Comunale ospiterà la premiazione del contest di disegno per ragazzi “San Giuseppe, i colori della tradizione”, un’iniziativa che punta a trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria e dell’identità.

