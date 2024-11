Santa Croce avrà la sua “Casa dell’Acqua”

Santa Croce Camerina avrà presto la sua “Casa dell’Acqua,” un’iniziativa dal duplice valore ambientale ed economico, che sarà inaugurata domenica 17 novembre alle ore 12 in via XXIV Maggio. Come spiega il sindaco Peppe Dimartino, il progetto è stato portato avanti insieme al vice sindaco Francesco Dimartino per offrire un’alternativa sostenibile all’acqua in bottiglia, riducendo così l’uso di plastica e contribuendo al risparmio familiare. In Italia ogni anno si producono 7 miliardi di bottiglie di plastica, emettendo 700mila tonnellate di CO2, e ogni famiglia spende mediamente 300 euro per l’acquisto di acqua in bottiglia. La “Casa dell’Acqua” permetterà ai cittadini di Santa Croce di accedere ad acqua potabile, sia liscia sia gassata, a un costo più contenuto e rispettando l’ambiente.

Il servizio

Il servizio, realizzato in collaborazione con Acquaditalia, prevede l’acquisto di una card ricaricabile, che potrà essere ricaricata anche tramite acquisti nei negozi convenzionati. Questo progetto si inserisce nella politica “green” dell’amministrazione comunale, che punta a migliorare la sostenibilità locale e riqualificare spazi urbani: l’area intorno alla Casa dell’Acqua verrà valorizzata e vedrà presto un progetto di Bilancio Partecipato per la ristrutturazione della bambinopoli a cura dell’Agesci.

© Riproduzione riservata