Sanremo: il pizzaiolo vittoriese Carbonaro, i vip e le sue pizze stellate

Come vi abbiamo già annunciato in precedenza, a Sanremo volano anche alcuni iblei che prestano la propria opera in più ambiti. Anche in quello gastronomico come accade per il pizzaiolo Gianfranco Carbonaro di Vittoria che a Sanremo si sta facendo notare, all’interno di Casa Sanremo, per le sue pizze “stellate”, alcune dei quali dedicate proprio ai vip presenti, come nel caso della pizza con foglie d’oro dedicata a Chiara Ferragni.

I gusti preferiti dai cantanti

Ma per cantanti e vip ci sono tanti gusti da poter scegliere per una pizza che è il trionfo del gusto. L’abbiamo raggiunto telefonicamente e ci dice: “Sono molto felice di aver partecipato anche quest’anno, stiamo tanto lavorando ma ci stiamo anche tanto divertendo. La sera è bello ritrovarsi a soddisfare, assieme ai colleghi che arrivano da ogni parte d’Italia, le richieste di cantanti e vip presenti al festival. Graditissime le pizze gourmet che ho proposto con le mie ricette come faccio anche a Vittoria”. Insomma ci stiamo facendo onore anche in questo ambito. Buon appetito.