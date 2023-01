La pizza iblea a Casa Sanremo con Gianfranco Carbonaro, scelto come pizzaiolo ufficiale

Gianfranco Carbonaro, il noto pizzaiolo di Vittoria, è stato selezionato per essere il pizzaiolo ufficiale di Casa Sanremo, in occasione del famoso Festival della Canzone Italiana che si terrà nella città ligure. Carbonaro, unico selezionato per la provincia di Ragusa, avrà l’opportunità di realizzare il suo cooking show veloce e di probabilmente dedicare una delle sue prelibate pizze a qualcuno dei componenti della kermesse.

Uno dei punti di forza di Carbonaro è la sua creatività nell’inventare pizze particolari e gustose. Un esempio è la “Campo di fiori”, la sua pizza preferita che ha dedicato alla fashion influencer Chiara Ferragni. La “Campo di fiori” è realizzata con ingredienti di qualità, come rucola, prosciutto crudo e formaggio, e con tanti fiori commestibili che la rendono ancora più appetitosa.

Carbonaro ha già ricevuto diversi riconoscimenti a livello nazionale per la sua abilità nella preparazione delle pizze. Sarà interessante vedere cosa riserverà ai suoi ospiti durante il suo prossimo appuntamento a Sanremo.

La pizza è uno dei prodotti italiani più famosi e apprezzati in tutto il mondo. Si tratta di un piatto tradizionale della cucina napoletana, ma è diventato un vero e proprio simbolo dell’Italia nel mondo, tanto da essere considerato uno dei nostri prodotti di punta in termini di export.

La pizza è composta da una base di pasta lievitata condita con pomodoro e mozzarella, ma esistono moltissime varianti, che prevedono l’utilizzo di ingredienti diversi a seconda delle regioni o delle preferenze personali. La pizza è un piatto versatile e adatto a tutti i gusti, ed è per questo che è così diffusa in tutto il mondo.

La preparazione della pizza richiede tecnica e creatività, ed è per questo che il mestiere del pizzaiolo è così apprezzato e rispettato. Un buon pizzaiolo deve saper scegliere gli ingredienti di qualità, lavorare la pasta con maestria e avere una buona capacità di sperimentazione per creare pizze sempre nuove e gustose.

