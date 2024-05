Crociera solidale su imbarcazioni confiscate alla criminalità organizzata. Da Pozzallo e Lipari con arrivo a Catania

Ad organizzarla, in quella che è la seconda edizione, la Lega navale italiana di concerto con il CSR, il Kikkivillage ed il Comune di Pozzallo in collaborazione con il Dipartimento Materno-Infantile dell’Arnas Garibaldi di Catania. Da nord a da sud per un mare senza barriere questo lo slogan dell’evento che toccherà, nel corso della navigazione, tredici approdi: Gela, Pozzallo, Marzamemi, Siracusa, Augusta, Catania, Riposto, Messina, Milazzo, Sant’Agata di Militello, Patti, Lipari ed Acitrezza.

Una navigazione a vela solidale e di prevenzione sanitaria. Presentazione martedì 14 maggio, alle 16.30, al Kikkivillage di contrada Zimmardo-Graffetta.

Partenza il 14 maggio da Pozzallo e da Lipari con arrivo previsto il 23 maggio a Catania. Sarà una crociera socio-solidale lungo la Sicilia orientale con imbarcazioni confiscate dall’Autorità giudiziaria alla criminalità organizzata e consegnate alle strutture periferiche della Lega Navale Italiana. Imbarcazioni che ritrovano una nuova identità nella legalità, nella prevenzione sanitaria, nella solidarietà e nell’inclusione per un mare senza barriere. Si svolgerà lungo la costa della Sicilia orientale ed è rivolta ad enti ed associazioni che si occupano di disabilità e che troveranno nella presenza delle imbarcazioni della Lega Navale Italiana, in ciascuna sede, un momento di condivisione e inclusione nello spirito di un mare senza barriere economiche, fisiche e sociali a favore di giovani e meno giovani con disabilità.

