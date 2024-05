Giorgio Abbate del liceo scientifico “Galilei-Campailla” di Modica conquista una menzione d’onore alle Olimpiadi di Matematica

Giorgio Abbate, giovane alunno della quinta A del liceo scientifico “Galilei-Campailla” di Modica, conquista una menzione d’onore alle Olimpiadi di Matematica indette dall’UMI per il il 2024.

LE GARE

Il 2 maggio si sono svolte a Cesenatico le annuali gare nazionali a cui partecipano studenti da tutta Italia. Modica ha partecipato con gli allievi del liceo scienfitico Galilei-Campailla. Un viaggio importante e un’esperienza bellissima per molti ragazzi che hanno così l’occasione per incontrarsi e confrontarsi.

Ritrovarsi a far parte della competizione è già una notevole conquista ma ottenere una menzione d’onore, come ha fatto Giorgio, è un motivo d’orgoglio e un modo per arricchire il proprio bagaglio umano e culturale.

© Riproduzione riservata