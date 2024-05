Il mercatino del pesce di Scoglitti. Inaugurato, ma non è ancora pronto

Il mercatino del pesce di Scoglitti inaugurato un anno fa non è ancora entrato in funzione. I pescatori, che lo attendono da tempo, non possono ancora utilizzarlo.

Il progetto per una nuova sistemazione complessiva del “porto piccolo”, utilizzato dagli operatori della cosiddetta “piccola pesca” era stato predisposto dalla giunta Moscato, in carica fino al 2018. È stato completato di recente e inaugurato lo scorso anno, ma non è ancora entrato in funzione. Esso prevedeva nuove modalità di attracco per le piccole imbarcazioni e soprattutto un’area attrezzata predisposta per la vendita del pesce subito dopo l’arrivo dei pescatori.

Il piccolo porto utilizzato dalle cosiddetta “varcuzze” e per la vendita del pesce

A Scoglitti, infatti, è tradizione che il pesce venga venduto sul posto dagli stessi pescatori subito dopo l’attracco e per questo viene utilizzata una piccola baia adiacente al grande porto di Scoglitti. È il pesce delle cosiddette “varcuzze”, una tradizione per la vita e la storia della piccola frazione marinara.

Per l’entrata in funzione del nuovo porticciolo, però, mancano i pontili che l’amministrazione attuale ha acquistato a Riposto, dove sono stati dismessi e che dovranno essere adattati al porticciolo di Scoglitti. Nel frattempo, dai giorni dell’inaugurazione, i vandali e i ladri hanno danneggiato la struttura. Mancano la canna dei rubinetti a pedale che erano stati installati nell’area destinata alla vendita del pesce. Ma anche l’area antistante il porto è insabbiata e l’approdo delle imbarcazioni è difficoltoso. Il consigliere Pippo Scuderi chiede i motivi del ritardo. Perché, un anno dopo l’inaugurazione, il porto non sia ancora funzionante. Scuderi afferma che la ditta che ha effettuato i lavori per il mercatino, avrebbe lasciato dei detriti che hanno innalzato il fondale rendendo più difficile l’attracco.

Quali saranno dunque i tempi per far si che la nuova area del porticciolo possa finalmente entrare in funzione ? Perché è stata inaugurata una struttura che, di fatto, non è mai stata utilizzata?

Salvatore Avola: “La prossima settimana inizierà il dragaggio del porticciolo”

Secondo l’assessore Salvatore Avola, delegato per la frazione, i tempi dovrebbero essere brevi. Il comune ha già assegnato i lavori per il dragaggio del porto a un’impresa di Trapani, che si è aggiudicata i lavori. La draga, però, non porterà via la sabbia, ma la si sposterà più al largo, lasciandola all’interno dell’area portuale. La draga è già arrivata al porto e i lavori dovrebbero iniziare la prossima settimana. Dovrebbero essere completati in una ventina di giorni.

Tempi più lunghi, invece, per la sistemazione dei pontili acquistati a Riposto. Tratta di finger, cioè pontili galleggianti, che dovranno essere adattati per il porticciolo di Scoglitti. Poi – fa sapere Avola – si dovranno avere le autorizzazioni del Demanio marittimo per la messa in posa. Quando tutto sarà pronto, i pescatori potranno finalmente utilizzare un’area pienamente funzionante.

