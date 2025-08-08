Primo caso accertato in Sicilia di infezione da virus West Nile, e le condizioni del paziente sono gravi. Si tratta di un uomo di 74 anni, originario di Caserta e immunodepresso, attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Si era presentato al pronto soccorso con febbre altissima (oltre i 41°) e diplopia, […]
Sangue sull’asfalto a Comiso: centauro somalo muore sulla strada per Pedalino
08 Ago 2025 00:09
di Francesca Cabibbo – Un giovane di origini somale è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale 4 che collega Comiso a Pedalino e Mazzarrone. L’incidente si è verificato a due chilometri dall’abitato, all’uscita da via Sandro Pertini, nei pressi di un distributore di benzina.
Il giovane africano viaggiava in sella ad una moto quando – per cause ancora da accertare – ha perso il controllo del suo mezzo ed è finito sull’asfalto. Inutili i soccorsi, il centauro è morto sul colpo. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia stradale, con l’ausilio della Polizia locale di Comiso per la viabilità. La strada è rimasta interrotta per circa un’ora. Non si sa ancora quale sia stata la causa dell’incidente, se cioè il giovane somalo sia scivolato sull’asfalto o se un ostacolo improvviso gli si è frapposto davanti. Il corpo del giovane è stato trasportato nell’obitorio del cimitero di Comiso in attesa delle disposizioni del magistrato di turno.
