San Giuseppe da record: Orietta Berti fa esplodere Santa Croce e le sue cene, Scicli si infiora con la cavalcata. VIDEO

Non è stato un sabato qualunque. È stato il sabato in cui la devozione popolare ha incontrato il pop nazionale, trasformando le nostre piazze in un palcoscenico a cielo aperto che ha attirato visitatori da tutta la Sicilia.

EFFETTO ORIETTA: PIAZZA VITTORIO EMANUELE STRARIPANTE

Iniziamo da quello che è stato, senza dubbio, l’evento “pop” per la provincia. Santa Croce Camerina è stata letteralmente presa d’assalto. Piazza Vittorio Emanuele II non era solo piena: era un muro umano. Migliaia di persone di ogni età si sono radunate per lo spettacolo “La Mia Vita è un Film” di Orietta Berti.

L’Usignolo di Cavriago ha incantato la folla con i suoi successi storici e le hit più recenti, confermando un legame transgenerazionale unico. La folla ha cantato ogni strofa, trasformando il centro cittadino in un unico, immenso coro. Un successo organizzativo che ha proiettato la festa di San Giuseppe oltre i confini locali, registrando un sold-out naturale che ha messo a dura prova la viabilità del centro.

LE “CENE”: IL CUORE PULSANTE DELLA FEDE

Ma dietro il clamore del palco, a pochi metri di distanza, il silenzio della devozione si è fatto sentire nelle abitazioni private e nei locali dedicati alle Tradizionali Cene. Il profumo del “Pane Pulito” appena sfornato, le tavole imbandite con cura certosina e il rito dell’accoglienza della “Sacra Famiglia” hanno ricordato a tutti che la festa di Santa Croce è, prima di tutto, un atto d’amore collettivo. Le visite guidate alle Cene hanno registrato numeri da capogiro, con turisti stranieri rimasti affascinati dalla complessa simbologia dei pani lavorati a mano.

SCICLI: IL PROFUMO DEL “BÀLUCU” INVADE LE VIE

Mentre a Santa Croce si cantava, a Scicli l’atmosfera si faceva magica per la Cavalcata di San Giuseppe. Sabato sera è stata la notte dei manti infiorati, un tripudio di colori e profumi dominato dalla violacciocca (il celebre bàlucu).

I cavalli, bardati con opere d’arte nate da mesi di lavoro artigianale, hanno sfilato tra le ali di folla e il fumo dei falò che illuminano i quartieri. Al grido potente di “Patrià, Patrià, Patriaaarcaaa!!!”, la città barocca ha celebrato la fuga in Egitto in un’atmosfera sensoriale che non ha eguali al mondo. Vedere i manti illuminati nel buio delle vie di Scicli è stata un’emozione che ha riconnesso i presenti con le radici più profonde della nostra terra.

UN TURISMO CHE NON CONOSCE CRISI

Questa sera la provincia di Ragusa ha dimostrato di saper coniugare perfettamente l’intrattenimento di massa con la conservazione dell’identità. Tra la “festa esterna” di Santa Croce e il folklore raffinato di Scicli, l’economia locale ha ricevuto una boccata d’ossigeno enorme, con strutture ricettive e ristoranti pieni in ogni ordine di posto.

foto e video tratti da Facebook Gianni Giacchi – Comune di Santa Croce Camerina – Love Scicli

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