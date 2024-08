San Giovanni a Ragusa: il simulacro ha raggiunto la parrocchia di San Pio X

La festa in onore di San Giovanni Battista a Ragusa rappresenta uno degli eventi più sentiti e partecipati dalla comunità locale, unendo tradizione religiosa e manifestazioni civili. Il simulacro di San Giovanni Battista, lasciando la cattedrale per raggiungere la parrocchia di San Pio X, ha visto una calorosa accoglienza, con una processione che ha coinvolto fedeli e spettatori, anche grazie alla trasmissione in diretta curata da Ragusaoggi.

Ecco il programma dettagliato delle celebrazioni:

Mercoledì 28 agosto – Vigilia della Solennità del Martirio di San Giovanni Battista

Cattedrale:

Celebrazioni eucaristiche alle ore 9:00 e 19:00.

Ore 8:00 e 12:00: Spari di colpi di cannone e suono festoso delle campane.

Chiesa di San Pio X: Apertura alle ore 8:00 e 12:00 per la preghiera personale. Ore 18:00: Solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Canonico Giuseppe Burrafato. Ore 19:00: Inizio della processione del simulacro verso la Cattedrale. Piazza San Giovanni: Spettacolo pirotecnico e rientro del simulacro in Cattedrale con l’Arca Santa. Ore 20:30: Primi Vespri pontificali presieduti da S.E.R. Giuseppe La Placa. Ore 21:30: Serata di vigilia con Salvo La Rosa, Giuseppe Castiglia e lo show “Nero a Pois”.



Giovedì 29 agosto – Solennità del Martirio di San Giovanni Battista

Cattedrale: Aperta dalle 6:00 alle 24:00. Celebrazioni eucaristiche alle ore 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:30, 17:30 e 22:30. Ore 8:00 e 11:30: Spari di colpi di cannone e suono festoso delle campane. Ore 11:30: Solenne Pontificale presieduto da Monsignor Giuseppe La Placa, con la partecipazione di autorità civili e militari. Ore 17:30: Celebrazione solenne presieduta da Monsignor Giambattista Diquattro, Nunzio apostolico in Brasile.

Piazza San Giovanni: Ore 18:15: Arrivo dei corpi bandistici San Giorgio, Scarlatti e Rosini. Ore 18:30: Inizio della processione con l’Arca Santa accompagnata dai corpi bandistici e dal tradizionale lancio di volantini colorati.



Le celebrazioni culmineranno con il rientro del simulacro in Cattedrale, accompagnato da momenti di preghiera, musica e tradizione, con la partecipazione sentita di tutta la comunità.

Foto: Salvo Bracchitta

© Riproduzione riservata