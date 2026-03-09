Sampieri tra le dieci spiagge più belle della Sicilia: il riconoscimento arriva dalla stampa inglese

Già Bandiera Blu, già Bandiera Lilla ora arriva il riconoscimento giornalistico dal sapore nettamente qualificato che pone Sampieri fra le dieci spiagge più belle dell’isola. Lo storico quotidiano inglese la elenca fra i siti di mare da visitare in Sicilia per la sua bellezza, la sua tranquillità, per il suo essere ancora una spiaggia libera fruibile senza restrizioni nei suoi due chilometri di lunghezza dal centro storico della borgata sciclitana a Punta Pisciotto dove si erge, adagiata su un piatto promontorio, l’ex Fornace Penna splendore degli occhi sia se vista dalla terra che dal mare. Da anni, meglio dire da decenni, è il luogo della movida, è la zona di mare che richiama turisti da ogni parte sia per il sereno vivere quotidiano che per l’azzurro mare e la sabbia dorata a cornice di una ricca pineta pensata come luogo di frescura nei giorni di intenza calura estiva. Sempre da anni le attenzioni del governo cittadino sono particolarmente dedicata a questa borgata particolarmente apprezzata dagli sciclitani e dai modicani che l’hanno eletta come luogo di villeggiatura. Oggi un altro riconoscimento, stavolta giornalistico, che fa testo per incentivare in questa zona il turismo. Quel turismo che oltre al mare, alla spiaggia di sabbia dorata può usufruire di ampi spazi di litorali a scogliera ed in particolare della Riserva di Costa di Carro dove cresce la Palma Nana, una pianta che rende unica la zona.

