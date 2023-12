Sampieri ha la sua farmacia. La nona in tutto il territorio di Scicli. La sede in via Giotto

Si conclude, così, un iter lungo che porta ad un finale importante. Quello di garantire alla frazione marinara e balneare di Sampieri il servizio di farmacia. Il decreto assessoriale che assegna la titolarità per una farmacia nella borgata sciclitana risale al 30 ottobre scorso a conclusione di un nuovo interpello centrale per la definizione dell’iter. A seguire tutte le incombenze necessarie per avviare il servizio. E’ stata fatta già la comunicazione, da parte delle due professioniste che garantiranno il servizio, al Dipartimento farmaceutico dell’Asp di Ragusa, con la quale si informa la sede in cui sorgerà la farmacia. Si tratta di un immobile sito in via Giotto, all’interno del centro abitato della frazione.

Un servizio importante per la borgata che nei mesi estivi triplica le presenze con turisti e villeggianti.

Fino ad oggi a Sampieri è stato garantito un punto vendita di presidi sanitari distinto dalla funzione reale di una farmacia. L’assegnazione, nell’ambito dell’interpello del mese di ottobre, della nona farmacia al territorio di Scicli, con particolare riferimento alla borgata di Sampieri, permetterà di usufruire di un servizio importante e soprattutto fondamentale. Fino ad oggi, infatti, chi ha avuto necessità è stato costretto a ricorrere alle farmacie di Scicli città od a quella, unica in numero, di Donnalucata. Oggi si cambia, il servizio verrà garantito nella borgata di Sampieri da due professioniste che garantiranno una presenza costante dietro il banco a residenti, villeggianti, turisti e gente di passaggio visto che la sede non è molto lontana dalla litoranea provinciale che collega i versanti occidentale ed orientale della provincia iblea.