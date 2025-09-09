Salvo Greco, campione italiano di corsa su strada degli Ingegneri

Una vittoria, quella di ieri del vittoriese Salvo Greco, che conferma la forza e le capacità di un atleta il quale al fianco della moglie, Martina Statello, sta facendo la storia dell’atletica iblea e siciliana. Alla 7° edizione della Marcia Camerte, a Camerino in provincia di Macerata, il giovane professionista ha ottenuto, alla fine degli 11 chilometri del percorso, un meritatissimo primo posto “laureandosi” campione in una corsa di grande livello che vede impegnati gli ingegneri d’Italia appassionati di questo sport. A Camerino, Salvo Greco, ha rappresentato l’Ordine degli Ingegneri di Ragusa ed ha vinto. “A te, a noi, che meritiamo questo titolo per la passione, l’amore e la dedizione che mettiamo in questo sport – è il messaggio che la moglie ed atleta anch’essa ha postato sui social – alla 7ª Marcia Camerte hai affrontato un percorso muscolare e ondulato, con 6 chilometri tutti in salita e poi in discesa, per un totale di 11 chilometri. Hai rappresentato con orgoglio l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa e ti sei conquistato un meritatissimo titolo italiano. Ma non solo: hai rappresentato anche noi, la tua famiglia, che spesso dedichiamo il nostro tempo allo sport, credendo nei valori sani e profondi che porta con sé. Siamo cresciuti in questo mondo meraviglioso, con la speranza di trasmettere la stessa passione e gli stessi ideali anche ai nostri figli. Un titolo sudato, voluto e vissuto fino in fondo, complimenti”. Un messaggio toccante, d’amore, di ammirazione e di condivisione, quello della giovane Martina Statello, moglie di Salvo Graco ed atleta sciclitana cresciuta alla corte del compianto Franco Ruscica il quale le ha fatto amare questa disciplina sportiva portandola ai fasti dell’atletica.

