Salvini annuncia: “Quindici miliardi di investimento per la Sicilia e la Siracusa-Gela. Recuperare decenni di immobilismo”

Quindici miliardi di euro di investimenti in Sicilia per le strade di collegamento statali, le tangenziali di Palermo, Agrigento e Catania e i lavori dell’autostrada Siracusa-Gela. E’ quanto annunciato dal ministro Matteo Salvini. Salvini spiega che ci sono 28 miliardi di euro pianificati per strade e autostrade in Sicilia e in Calabria, 47 miliardi in totale per le reti ferroviarie: “Siamo determinati a utilizzare tutte le risorse, anche europee, pur di recuperare decenni di immobilismo”, scrive Salvini in occasione dell’apertura del collegamento ferroviario Punta Raisi-Agrigento che è stato presentato stamattina.

SALVINI: “RECUPERARE DECENNI DI IMMOBILISMO”

“La politica, a tutti i livelli, ha il dovere della concretezza – ha scritto in un messaggio Matteo Salvini – soprattutto in territori come la Sicilia che da tempo attendono risposte, anche e soprattutto sul fronte infrastrutture e trasporti. È con questa consapevolezza che voglio ricordare i 4 mila cantieri tra stradali e ferroviari in tutta Italia e gli investimenti senza precedenti da Sud a Nord. In particolare, la Sicilia sarà protagonista di un piano multimiliardario che garantirà la presenza di treni ad alta capacità. Sono questi progetti, e realtà come la nuova linea che inauguriamo oggi tra Agrigento e l’aeroporto di Palermo, che rendono ancora più urgente il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia che avvicinerà l’isola all’Europa”.

Oltre ai 15 miliardi di euro stanziati anche per opere come la Siracusa-Gela, Salvini scrive che: “Per la rete ferroviaria, sono programmati investimenti per 13 miliardi. Siamo determinati a utilizzare tutte le risorse, anche europee, pur di recuperare decenni di immobilismo. Inaugurazioni come quella di oggi sono la migliore risposta alle richieste dei cittadini. I siciliani meritano fatti: facciamo e faremo di tutto per dimostrarci all’altezza”.