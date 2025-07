“Salviamo la Virtus”: parte la raccolta per iscrivere la squadra in Serie B

Il cuore pulsante della pallacanestro ragusana si prepara a battere più forte. Ha preso ufficialmente il via l’azionariato popolare Virtus Ragusa, un progetto ambizioso e innovativo lanciato da un gruppo di tifosi con un obiettivo chiaro: garantire l’iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie B Interregionale e rafforzare, al tempo stesso, il legame tra club e comunità.

In un periodo in cui molte realtà sportive lottano per la sopravvivenza, la Virtus sceglie la via della partecipazione dal basso, coinvolgendo cittadini, appassionati, ex atleti e sostenitori in un’operazione trasparente e inclusiva.

Nei prossimi giorni sarà costituita ufficialmente la Fondazione Virtus, alla quale sarà possibile aderire con una quota di mille euro. La stragrande maggioranza delle risorse raccolte sarà destinata alla prima squadra, mentre una quota minima coprirà i costi di gestione della fondazione stessa.

Tifosi protagonisti

L’idea è quella di trasformare i tifosi in protagonisti, creando una rete attiva e coesa che supporti il club non solo sugli spalti, ma anche nella sua sostenibilità economica e strategica. Gli aderenti all’azionariato potranno eleggere un proprio rappresentante all’interno della fondazione, partecipare a momenti di confronto e contribuire concretamente alle scelte del progetto Virtus.

Il PalaPadua diventerà così non solo casa della squadra, ma anche luogo di aggregazione e partecipazione: una sorta di “cantiere sportivo” dove identità, passione e comunità si fondono in un’unica visione.

Un nuovo modello di sport locale

«Questa iniziativa – spiegano i promotori – non nasce per chiedere, ma per costruire insieme. Vogliamo che la Virtus torni ad essere di tutti, un bene collettivo che rappresenti la città dentro e fuori dal campo».

Un modello che guarda al futuro, basato su trasparenza, radicamento territoriale e co-responsabilità, in linea con le esperienze più avanzate di sport popolare e gestione comunitaria.

Come partecipare

Per chi vuole saperne di più o manifestare la propria disponibilità a contribuire, è attiva la pagina Facebook ufficiale: “Fondazione Virtus Ragusa”, dove saranno pubblicati aggiornamenti, dettagli e modalità di adesione.

In un’epoca in cui i grandi sogni sembrano appannaggio di pochi, la Virtus Ragusa lancia una sfida collettiva: costruire insieme una squadra, una fondazione, una città più forte. E farlo, tutti insieme, dalla prima palla a due.

© Riproduzione riservata